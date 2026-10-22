Aşkta güven ve huzur isterim

Atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Cemre Demiray karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Ortadoğu'da yayınlanan bir dergiye kapak oldu. Fotoğraf çekimleri Dubai'de gerçekleşirken Sancaktutan, oldukça kapsamlı bir röportaj verdi. Aşka bakışı hakkında konuşan Sancaktutan, "Aşkta yalnızca kalbin hızlı atması değil, insanın kendisini huzurlu hissetmesi de önemlidir. Ben aşkta huzur ve güven isterim" dedi.





KORKTUĞUM HALDE YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM

2000 doğumlu oyuncu, "Ben çok üzülürüm, çok kırılırım. Sonra bir şekilde kendimi yerden kaldırırım" diyerek gücü hiç üzülmemek ya da yıkılmamak değil, yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı. Oyuncu, "Göründüğüm kadar korkusuz değilim. Ben de korkuyorum. Sadece korktuğum halde yürümeyi öğrendim. Görünür olmak hata yapma özgürlüğünü azaltıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör