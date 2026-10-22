Haberler Günaydın Haberleri Aşkta güven ve huzur isterim
Giriş Tarihi: 22.10.2026

Aşkta güven ve huzur isterim

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Ortadoğu’daki hayranları için özel açıklamalar yaptı. Ünlü oyuncu, “Aşkta yalnızca kalbin hızlı atması değil, insanın kendisini huzurlu hissetmesi önemlidir” diye konuştu

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Aşkta güven ve huzur isterim
  • ABONE OL

Atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Cemre Demiray karakterini canlandıran oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Ortadoğu'da yayınlanan bir dergiye kapak oldu. Fotoğraf çekimleri Dubai'de gerçekleşirken Sancaktutan, oldukça kapsamlı bir röportaj verdi. Aşka bakışı hakkında konuşan Sancaktutan, "Aşkta yalnızca kalbin hızlı atması değil, insanın kendisini huzurlu hissetmesi de önemlidir. Ben aşkta huzur ve güven isterim" dedi.


KORKTUĞUM HALDE YÜRÜMEYİ ÖĞRENDİM
2000 doğumlu oyuncu, "Ben çok üzülürüm, çok kırılırım. Sonra bir şekilde kendimi yerden kaldırırım" diyerek gücü hiç üzülmemek ya da yıkılmamak değil, yeniden ayağa kalkabilmek olarak tanımladı. Oyuncu, "Göründüğüm kadar korkusuz değilim. Ben de korkuyorum. Sadece korktuğum halde yürümeyi öğrendim. Görünür olmak hata yapma özgürlüğünü azaltıyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ATV #HAFSANUR SANCAKTUTAN #MERCAN KÖŞK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşkta güven ve huzur isterim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA