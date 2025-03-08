Aslı Enver’den sürpriz Kadınlar Günü paylaşımı! Bakın kızı Elay’la kalpleri nasıl ısıttı...

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kızı Elay ile birlikte yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı. Geçtiğimiz yıl anne olmanın mutluluğunu yaşayan güzel oyuncu, kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine anlamlı bir mesaj verdi.
Başarılı oyuncu, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde dünya evine girmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, 2023 yılının Kasım ayında kızları Elay'ı kucaklarına almıştı. O günden bu yana özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Enver, kızının fotoğrafını bu şekilde paylaşarak hayranlarını sevindirdi.
"İŞTE O FOTOĞRAF"
Aslı Enver, Instagram hikâyesinde paylaştığı bu özel fotoğrafın altına, ünlü yazar Yaşar Kemal'in kaleme aldığı ve sinemaya da uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmine atıfta bulunarak "Sevgi neydi? Sevgi emekti..." notunu düştü.
Ardından da "Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun" ifadelerini ekledi. Enver'in bu mesajı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
Aslı Enver'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun hayranları, bu özel ve anlamlı fotoğrafın altına sevgi dolu yorumlar bıraktı. Birçok kullanıcı da destekleyici yorumlarla Enver'in duygusal paylaşımına destek verdi.
Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren Aslı Enver, şimdilerde zamanının büyük bir kısmını kızı Elay'a ayırıyor. Hayranları ise güzel oyuncunun ekranlara ne zaman döneceğini merak ediyor. Ancak Enver, şu an için önceliğini anneliğe vermiş durumda.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimlerden pek çok paylaşım gelirken, Aslı Enver'in bu samimi paylaşımı büyük beğeni topladı. Oyuncu, hem anne olmanın verdiği duygusallıkla hem de kadınların verdiği emeğe vurgu yaparak günün anlam ve önemini en güzel şekilde yansıttı. Enver'in duygusal paylaşımı, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.