Aslı Enver’den sürpriz Kadınlar Günü paylaşımı! Bakın kızı Elay’la kalpleri nasıl ısıttı...

KADINLARDAN GÜÇLÜ MESAJ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ünlü isimlerden pek çok paylaşım gelirken, Aslı Enver'in bu samimi paylaşımı büyük beğeni topladı. Oyuncu, hem anne olmanın verdiği duygusallıkla hem de kadınların verdiği emeğe vurgu yaparak günün anlam ve önemini en güzel şekilde yansıttı. Enver'in duygusal paylaşımı, uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.