Aslıhan Güner evinin kapılarını açtı! Dekorasyondan mutfağa her detay merak uyandırdı

Aslıhan Güner'in hem salonundaki dekorasyonuyla hem de mutfaktaki titiz hazırlığıyla dikkat çekmesi, sosyal medyada "Evin her köşesi ayrı güzel" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ünlü oyuncu, iş hayatının yanı sıra günlük yaşamından yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle olan etkileşimini sürdürüyor.

Dokuz yatak odalı sarayı küçük bir kır evine değiştiler! Kararlarının nedeni çok başka

Haber Girişi Pınar Efe - Editör