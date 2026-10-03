Aslıhan Güner evinin kapılarını açtı! Dekorasyondan mutfağa her detay merak uyandırdı

Rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Aslıhan Güner, bu kez kamera karşısındaki görüntüsüyle değil, evinden yaptığı samimi paylaşımlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun mutfağında etli yaprak sarması hazırlarken çektiği kareler, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
"Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak "Yalan" dizisiyle ekranlarda yer alan 38 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabının hikâye bölümünden günlük yaşamına dair dikkat çeken görüntüler paylaştı.
Asma yapraklarını özenle sıralayan, iç harcı ayrı bir kasede hazırlayan Güner'in mutfak tezgâhındaki düzeni adeta profesyonel bir mutfağı aratmadı. Hazırlık aşamasını takipçileriyle paylaşan oyuncu, doğal görüntüsüyle de beğeni topladı.
Güner, mutfaktaki bu keyifli anını esprili bir notla paylaşarak, oyunculuğun yalnızca setlerle sınırlı olmadığını da gösterdi. Etli sarma hazırlığına gönderme yapan oyuncunun paylaşımı, takipçilerinden kısa sürede ilgi gördü.
SARMALAR PİŞTİ, SUNUMU DA GÖZ KAMAŞTIRDI
Hazırlık aşamasının ardından mutfağa yeniden giren Aslıhan Güner, bu kez pişirdiği sarmaların son halini takipçileriyle paylaştı. Tabakta servis edilen etli sarmaların üzerine yoğurt ve kırmızı biber ekleyen oyuncu, ortaya iştah açıcı bir sunum çıkardı.
Dolgun görünümleriyle dikkat çeken sarmaları paylaşan Güner, yemeğin lezzetine dair esprili ifadeler kullanmayı da ihmal etmedi. Özenli sunum, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini kazandı.
Oyuncunun mutfaktaki marifetlerini gösteren bu karelerin ardından, sosyal medyada eşi Mert Kılıç'a yönelik eğlenceli yorumlar da yapıldı. Güner'in evdeki hamarat halleri takipçilerin dikkatinden kaçmadı.
Aslıhan Güner'in hem salonundaki dekorasyonuyla hem de mutfaktaki titiz hazırlığıyla dikkat çekmesi, sosyal medyada "Evin her köşesi ayrı güzel" yorumlarının yapılmasına neden oldu. Ünlü oyuncu, iş hayatının yanı sıra günlük yaşamından yaptığı paylaşımlarla da takipçileriyle olan etkileşimini sürdürüyor.