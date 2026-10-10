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ASLİHAN Güner ve Mert Kılıç, yeni açılan Florentia Village İstanbul'da görüntülendi. İspanya'dan geldiğini belirten Kılıç, "Hem iş hem de oturum sürecim var. İspanya'yı ve insanları seviyoruz. Tarihi çok sevdiğim için müzeleri ve sergileri gezmeye çalışıyorum. Orada dil de öğreniyorum. İspanyolca kursuna yazıldım" diye konuştu. Kılıç, alışveriş tercihleriyle ilgili de şunları söyledi: "Aslıhan alışverişi seviyor. Benim için en önemli detay indirimli olması, bu tarafı daha çok önemsiyorum. Aslıhan ürüne, ben etikete bakıyorum" diyerek güldürdü.