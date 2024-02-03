Aslında basketbolcu olacaktım!

Ülkemizde operanın tanınması adına birçok önemli projeye imza atan sanatçı Hakan Aysev, Hülya Koçyiğit'in 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Müzikle yolunun nasıl kesiştiğini anlatan Aysev, "Orta 1-2'de müzik derslerinden kalan bir öğrenciydim. Basketbola adanmış bir hayatım vardı. Ankara'nın iyi oyuncularından biriydim. Annem keşfetti, ben yeteneğim olduğunun farkında değildim. Konservatuvar sınavına girmemi annem istedi. Bana bir günde Çanakkale türküsünü öğretti. 350 kişi arasından 9 kişi arasına girdim. Annem benim kahramanım" dedi.