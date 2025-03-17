‘At binmeyi seviyorum’

atv'nin salı akşamları ekranlara getirdiği Bir Gece Masalı'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Mahir'in Canfeza'ya romantik jesti konuşulacak. Bu sahne için at binen dizinin başarılı başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşadığı deneyime dair açıklamalarda bulundu. Coşkun, "At binmeyi gerçekten çok seviyorum ve böyle bir sahne yazılması çok hoşuma gitti. Sahnenin çekimlerinde çok eğlendim.

Boş zamanım olsa, kesinlikle üzerine gitmek isteyeceğim, çok daha iyi olmak istediğim bir spor" dedi. Oyuncu at binmenin bir yandan eğlenceli bir spor, bir yandan da zihinsel olarak çok dinlendirici olduğunu da belirtti.