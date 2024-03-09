Atatürk ile başladı Mevlana ile bitirdi

Tülin Şahin, önceki gün Columbia Üniversitesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlediği panele konuşmacı olarak katıldı. Hindistan'ın Mumbai kentindeki Columbia Global Center'da düzenlenen etkinliğe annesinin rahatsızlanması sebebiyle gidemeyen Tülin Şahin, dünya çapındaki etkinliğe video konferans yöntemiyle dahil oldu. Şahin, konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yeryüzünde gördüğümüz her şey, kadının eseridir" sözleriyle başlarken, Mevlana'nın, "Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" sözleriyle bitirdi. Tülin Şahin'in fonda İstanbul manzarası ve Türk bayrağıyla konuşmasını gerçekleştirmesi öğrencilerin beğenisini kazandı.