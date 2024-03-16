Ateş Kuşları ekibi iftarda buluştu

Etkileyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında cuma akşamları seyirciyle buluşan 'Ateş Kuşları' dizisinin oyuncuları, set ekibi, yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ ile eşi Aslı Zeynep Peker Bozdağ, özel bir iftar yemeğinde bir araya geldi. Bozdağ Film Platoları'nda bulunan Söğüt 1299 Restoran'ında düzenlenen iftar yemeğinde davetlilere Anadolu mutfağının zengin lezzetleriyle donatılmış bir menü sunuldu.İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Erdem Şanlı, Ali Önsöz, Emin Gürsoy, Naz Sayıner, Şahin Çelik ve Ergül Miray Şahin gibi Ateş Kuşları dizisinin sevilen oyuncuları, bu özel davete katılarak bir araya geldi. İftar sonrasında ise ekip, Bozdağ Film Platoları içerisinde yer alan Söğüt Kahvesi'nde hep beraber kahve içti.Yapımcı Mehmet Bozdağ, bu güzel buluşma sırasında yaptığı konuşmada, dizinin 2 sezon boyunca başarılı bir iş ortaya koyduğunu belirterek, oyuncular, yönetmenler, senaristler ve set ekibiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. 'Ateş Kuşları' ekibi, birlikte geçirdikleri keyifli anların yanı sıra dizinin başarısını kutlamış oldu.