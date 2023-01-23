Ateş Kuşları’nın Eyüboğlu Ailesi’nden samimi açıklamalar

"Hüma da, ben de çok sevecen insanlarız"

Eyüboğlu Konağı'nın kızı, Hüma'yı canlandıran Lilya İrem Salman ise Ateş Kuşları'nın hikayesinin çok derin ve dokunaklı olduğunu söyledi. Lilya İrem Salman; "Hüma'nın en güçlü yönü bir kayıp yaşaması, Hüma ile ortak yönümüz ise ikimizin de çok sevecen insanlar olması." dedi.