Atış poligonunda kazara kendini vurdu! Ünlü yönetmen Michael Mann’den korkutan haber

Sinema dünyasında 50 yılı aşkın kariyeri boyunca gerilim, suç ve dram türünde pek çok başyapıt çıkaran 83 yaşındaki ödüllü yönetmen Michael Mann, ABD'nin Los Angeles kentindeki özel bir kapalı atış kulübünde korkutucu bir kaza yaşadı.
"SİLAH KILIFINDAYKEN KAZARA ATEŞ ALDI"
Edinilen bilgilere göre, deneyimli yönetmen atış sonrasında silahını kılıfına yerleştirmeye çalıştığı sırada silahın istemeden ateş alması sonucu bacağından hafif şekilde yaralandı. Olay yerine kısa sürede Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis raporlarında olayın kasten gerçekleşmediği net bir şekilde vurgulanarak durum "eğitim sırasında yaşanan talihsiz bir kaza" olarak kayıtlara geçirildi. Yapılan incelemelerin ardından stabil durumdaki başarılı yönetmen hastaneye kaldırıldı.
"TABURCU EDİLİYOR" AÇIKLAMASI
Yaşanan talihsiz kazanın ardından merak edilen sağlık durumuyla ilgili Michael Mann'ın basın sözcüsünden resmi açıklama gecikmedi:
"Cumartesi günü, bir atış poligonunda, silah kılıfındayken kazara ateş aldı ve film yönetmeni Michael Mann hafif bir yaralanma geçirdi. Tedavisi yapıldı ve taburcu ediliyor."
SİNEMA DÜNYASINDA ASINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Kariyeri boyunca televizyon dünyasında Miami Vice ve Vegas gibi dizilerin yanı sıra sinemada Manhunter (1986), The Last of the Mohicans (1992), Ali (2001) ve Collateral (2004) gibi dev yapımlara imza atan Mann, dört kez Oscar'a aday gösterilmişti.
Usta yönetmen son olarak 2023 yılında Adam Driver'ın başrolünü üstlendiği Ferrari filmini yönetmiş, sinemaseverler ise şimdilerde kült filmi Heat'in öncesini anlatan yeni proje haberlerini heyecanla bekliyordu.