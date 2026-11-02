Atış poligonunda kazara kendini vurdu! Ünlü yönetmen Michael Mann’den korkutan haber

SİNEMA DÜNYASINDA ASINDAN SÖZ ETTİRİYOR

Kariyeri boyunca televizyon dünyasında Miami Vice ve Vegas gibi dizilerin yanı sıra sinemada Manhunter (1986), The Last of the Mohicans (1992), Ali (2001) ve Collateral (2004) gibi dev yapımlara imza atan Mann, dört kez Oscar'a aday gösterilmişti.