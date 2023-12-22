Atiye yılbaşına erken girdi

Popun sevilen ismi Atiye, bir banka şirketinin yılbaşı partisinde sahneye çıktı. Partide Atiye, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenleri büyüledi. 1500 kişinin yer aldığı partide Atiye, 2009 yılından beri birlikte bir sürü proje ürettiği İskender Paydaş ile sahnede hem eğlendi hem de dansları ve enerjisiyle sıcak bir atmosfer yarattı. Son hiti 'Dalgana Bak' ile partinin açılışını yapan Atiye, Salla, Budur, Ya Habibi, Soygun Var, Aşkistan gibi hitlerini arka arkaya söyleyerek, erken yılbaşı coşkusuna ortak oldu.