Atv’de yeni yıl coşkusu Milyoner’de şöhretler geçidi

ŞARKI SÖYLEYECEKLER

atv yeni yıla Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel bölümüyle giriyor. Sevilen yarışma programında birbirinden değerli sanatçılar konuk ediliyor.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda Ceza, Ziynet Sali ve Betül Demir, hem yarışacak, hem de sevilen şarkılarını seslendirecek. Ünlü oyuncu Doğu Demirkol ise bilgisini eğlenceli bir şekilde sınayacak.

ÖDÜLÜ BAĞIŞLAYACAKLAR

Gecenin sürprizi ise atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun olacak. Ekranların sevilen çifti, dizideki uyumlarını programda birlikte yarışarak gösterecek.

Ünlü sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.