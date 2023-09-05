ATV’nin yepyeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! İşte Safir’in yayınlanan ikinci fragmanı!

Atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' bugün ilk bölümüyle ekrana geldi! Bu akşam izleyicisi ile ilk kez buluşan sizi, yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

SAFİR'İN KONUSU NE?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.