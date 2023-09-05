ATV’nin yepyeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! İşte Safir’in yayınlanan ikinci fragmanı!

Atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' bugün ilk bölümüyle ekrana geldi! Bu akşam izleyicisi ile ilk kez buluşan sizi, yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
SAFİR'İN KONUSU NE?
Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.
SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRDÜ
ATV'nin yeni dizisi Safir, sosyal medyada da oldukça fazla ilgi gördü.
DİZİNİN İKİNCİ FRAGMANI DA YAYINLANDI
Sosyal medyada trend konular arasında da yer alan dizinin ikinci fragmanı da yayınlandı.
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 2. Bölüm Fragmanı: "Seninle evleneceğim!" | Video