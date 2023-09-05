Haberler Günaydın Haberleri ATV’nin yepyeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! İşte Safir’in yayınlanan ikinci fragmanı!
Giriş Tarihi: 5.9.2023 00:34 Son Güncelleme: 5.9.2023 00:48

ATV’nin yepyeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! İşte Safir’in yayınlanan ikinci fragmanı!

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’, bugün ATV ekranlarına ‘merhaba’ dedi. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen ve imkansızlıklarla dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı Safir, bugün ilk bölümüyle ekrana geldi! Bu akşam izleyicisi ile ilk kez buluşan sizi, yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. ATV’nin yeni dizisi Safir, sosyal medyada da oldukça fazla ilgi gördü. Sosyal medyada trend konular arasında da yer alan dizinin ikinci fragmanı da yayınlandı. İşte Safir’in merakla beklenen ikinci bölümünün fragmanı!

ATV’nin yepyeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! İşte Safir’in yayınlanan ikinci fragmanı!

Atv'nin yeni sezona damga vurmaya hazırlanan dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' bugün ilk bölümüyle ekrana geldi! Bu akşam izleyicisi ile ilk kez buluşan sizi, yayınlandığı andan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

SAFİR'İN KONUSU NE?

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelen Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy Ailesi'nin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRDÜ

ATV'nin yeni dizisi Safir, sosyal medyada da oldukça fazla ilgi gördü.

DİZİNİN İKİNCİ FRAGMANI DA YAYINLANDI

Sosyal medyada trend konular arasında da yer alan dizinin ikinci fragmanı da yayınlandı.

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' 2. Bölüm Fragmanı: "Seninle evleneceğim!" | Video

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ATV’nin yepyeni dizisi Safir ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi! İşte Safir’in yayınlanan ikinci fragmanı!
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