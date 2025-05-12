Avrupalı vekillerden Eurovision’a isyan

Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'ndan men edilen Rusya'nın aksine, Gazze'ye yönelik saldırılarına rağmen İsrail'in bu yıl İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışmasına katılacak olması, 'çifte standart' eleştirilerini ve boykot çağrılarını beraberinde getirdi. 13-17 Mayıs'ta düzenlenecek yarışmada İsrail'i temsil eden Yuval Raphael, 'New Day Will Rise' adlı şarkısıyla finale kalmak için ikinci yarı finalde yarışacak.

EBU'YA MEKTUP YAZDILAR

Slovenyalı Avrupa Parlamentosu üyesi Matjaz Nemec ve Irena Joveva'nın başını çektiği 26 milletvekili, savaş suçları ve insan hakları ihlalleri endişelerine atıfta bulunup EBU yönetimine yazdıkları mektupta İsrail'in yarışmadan çıkarılmasını istedi. Mektupta, Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Rusya'ya getirilen yasakla karşılaştırıldığında bu durumun 'ikiyüzlülük' olduğu belirtildi.

4 ÜLKEDEN TEPKİ

Matjaz Nemec, İsrail'in yarışmaya katılımının, EBU ile Avrupa'nın 'değer ve standartlarını' ihlal ettiğini belirtip "EBU'nun Rusya veya Belarus'a yaklaşımıyla kıyaslandığında ikiyüzlü olduğuna inanıyoruz" dedi. Nemec, Eurovision'a geçen yıllarda katılmış sanatçıların yarışmanın boykot edilmesi çağrısına destek verdiğini söyledi. İrlanda'nın ulusal yayıncısı RTE, EBU'ya gönderdiği mektupta İsrail'in katılımının değerlendirilmesini istedi. İzlanda'dan RUV, İspanya'dan RTVE ve Slovenya'dan RTVSLO da benzer taleplerde bulunarak yarışmanın siyasi olmadığını belirten EBU'nun çifte standart uyguladığı eleştirisini yöneltti.