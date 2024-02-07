Avrupa’nın Eurovision ikiyüzlülüğü

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya her alanda baskı ve yaptırım uygulayan Avrupa, ikiyüzlü politikasını bu kez de Eurovision Şarkı Yarışması'nda gözler önüne serdi. İşgalci İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 28 bine yakın sivili katletti. Tüm soykırım suçlarına rağmen İsrail'in Eurovision yarışmasına katılması engellenmedi. Tel Aviv yönetimi İsveç'te mayıs ayında düzenlenecek yarışmada ülkelerini Eden Golan isimli sanatçının temsil edeceğini açıkladı. İzlanda, Finlandiya ve İsveç'teki sanatçılar ise İsrail'in Eurovision yarışmasından men edilmesini istiyor. Müzisyenler, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali nedeniyle yarışmadan men edildiğini, çifte standart uygulandığını belirtiyor.