Aydan Şener'den yürek burkan paylaşım! Can dostunu kaybetti: "Çok özleyeceğim..."

'Çalıkuşu' dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan usta oyuncu Aydan Şener, bu kez sosyal medyada yürek burkan bir haberle gündeme geldi.
1981 yılında Türkiye Güzeli unvanını aldıktan sonra oyunculuğa adım atan ve uzun yıllardır hayvansever kimliğiyle bilinen ünlü isim, acı kaybını takipçileriyle paylaştı.
"ÇOK ÖZLEYECEĞİM CANIM MELEĞİM"
Köpeği Deyzi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp acısını sevenleriyle bölüşen Aydan Şener, duygu yüklü vedasında şu ifadelere yer verdi:
"Güle güle kuzum.. Bana yaşattığın bütün güzellikler için çok teşekkür ederim.. Çok özleyeceğim, hiç unutamayacağım seni canım meleğim..."
Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan 63 yaşındaki başarılı oyuncunun bu buruk vedası, kısa sürede hem hayranlarının hem de sanat camiasındaki dostlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Hayvanseverliğiyle tanınan ünlü oyuncunun paylaşımının altına "Bir can dostunu kaybetmenin acısını çok iyi biliriz" şeklinde destek mesajları yağdı.
AYDAN ŞENER'İN GENÇ KALMA SIRRINI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Dhaha önce güzelliğiyle ilgili konuşan Şener, yaşına ve koruduğu formuna dair şu ifadeleri kullanmıştı:
"Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum."