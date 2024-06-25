Ayhan Sicimoğlu eski çalışanını darp etti

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu'nun işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu eski personeline şiddet uyguladığı ortaya çıktı.İddiaya göre Sicimoğlu'nun Marmaris'teki teknesinde çalıştırdığı Samet İ., parasını almak için Sicimoğlu'nun yanına geldi. Sicimoğlu tekneyi temizleme karşılığında parayı vereceğini söyledi. Ancak genç adam "Çalışanın hakkını verin" diyerek teklifi kabul etmedi. Sicimoğlu ise ona "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diye karşılık verdi. Samet İ. "Ettiğiniz hakaretler, ettiğiniz küfürler..." deyince Sicimoğlu sinirlenerek eski çalışanına tokat attı. Olay sonrası Samet İ. "Darp raporu alacağım. Sizi polise şikayet edeceğim" dedi. Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı. Genç adam o anları videoya çekerek kayıt altına aldı.Sicimoğlu'nun darp ettiği Samet İ., olay sonrası şu açıklamayı yaptı: "Kendisi bana ulaştı, 'Sametcim olayı kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum' dedi. Videolar karşılığında 33 bin liralık para teklif etti. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin lira talep edeceğine dair bir sözleşme yapmış avukatıyla birlikte. Sözleşmeye kendi el yazısıyla birkaç madde ekletmek istediğini de söyleyince kabul etmedim ve videoları yayınlayacağımı söyledim."Ayhan Sicimoğlu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret etti, itti, kafa ile vurmaya yeltelendi. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir. 73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır. Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim, olay bundan ibarettir..."