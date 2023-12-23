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Giriş Tarihi: 24.12.2023

Ayşe Hatun Önal'ın başı ev sahibiyle dertte

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın 11 yıldır oturduğu evden çıkması için ev sahibi mahkemeye başvurdu. Önal’ın 1 yıldır aidatını da ödemediği tespit edildi ve ikametten tahliye edilmesine hükmedildi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Ayşe Hatun Önal’ın başı ev sahibiyle dertte
12 BİN 500 LİRA KİRA ÖDÜYORDU
Ayşe Hatun Önal, 11 yıldır Üsküdar'da bir apartmanda ikamet ediyor. Ancak 10 yıl dolup kontrat süresiz hale gelince ev sahibi, evi boşaltması için ihtarname gönderdi.



12 bin 500 lira kira ödeyen ünlü şarkıcı, ihtar süresinin geçmesine rağmen daireyi boşaltmadı. Ev sahibi bu kez mahkemeye başvurarak tahliyesini talep etti. Önal'ın aidat borcunu da 1 senedir ödemediği, bu nedenle icralık olduğu belirlendi. Mahkeme, kira akdinin feshine ve Önal'ın ikametten tahliye edilmesine karar verdi.
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Ayşe Hatun Önal'ın başı ev sahibiyle dertte
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