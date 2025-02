Baba diyemedi ama herkesin Ferdi babası oldu

Ferdi Tayfur benim 40 yılı aşkın dostumdu. Bir Ferdi Tayfur gitti ama 86 milyon acı yürek var. Tek teselli bıraktığı şarkılar. Hatıran yeter diyoruz ama bazen onlar da yetmiyor. Yaşatmaya devam edeceğiz.Tanışmadan önce benim şarkılarımı okumuştu. Gazetecilerle sanatçıların maç yaptığı bir organizasyon vardı. Platini diye penaltıları Ferdi atmıştı. Orada tanışmıştık. Onun açacağı şirket vardı, ben de onun şirketine geçtim. Yaktı beni adlı ilk albümümüz yaptık. 45 yıla yakın serüven öyle başladı. Bizimkisi sadece iş arkadaşlığı değildi, büyük bir dostluktu.Ferdi Tayfur çok kalabalıklar seven biri değildi. İçine kapanık biriydi. Onu anlamak için 3 devreye ayırmak lazım. Birinci dönem en hazin dönemi. İlk 30 yılı. Yokluk, sefalet, acılar, kayıplar... Bir daha dünyaya gelsem ilk 30 yılı yaşamak istemem derdi. İkinci 30 yılı altın yıllarıydı. Alkışlar ödüller, hayal edemediği yerlere geldi. Son 20 yılda en solgun durgun yıllarıydı. Sağlık açısından zor dönemler geçirdiği herkesten uzaklaşıp inzivaya çekildiği yıllardı. Ne zaman bir okulun önünden geçse çok içlenirdi, okuyamadığı için. Öğretmenim olmadı, baba diyemediğim için hep eksik yaşadım derdi. Böyle okuryazar olmayan bir adam yıllar sonra sevenlerinin öğretmeni oldu. Baba eksikliği yaşayan o adam, herkesin Ferdi babası oldu. Mücadeleci ve başarılı bir insandı. Bazı şarkılar vardır kalemle yazılır bazıları yürekle gözyaşıyla yazılır. Onunla yaptığımız şarkılar hem kulağa hem yüreğe hitap etti. Söz müzik ortaklığımız ömür boyu devam etti. Birlikte 100'den fazla şarkımız var. Çok yazmak önemli değil, önemli olan yazdıklarımızın kalıcı olması.Ferdi Tayfur'un konserlerinde diğer sanatçılar perde arkasından onun konserini izlerlerdi. Almanya konseri çıkışında arabaya kendimizi zor attık. Arabayı kaldırdılar taht gibi taşıdılar. Bizim korumamız falan yoktu. Biz ikimiz giderdik. Şoförümüz bile yoktu. 1988'de ilk yaptığımız konsere öyle gittik. Sel gibiydi insanlar, içeri giremedik. Ambulanslarla polis arabalarıyla zır girdik. Bir sonraki Gülhane konserine yayan gittik. Şapka ve gözlük takarak. Herkes bizi başka yerden beklerken biz o kalabalıklar içinden kulise geçiyorduk. Bir fark etseler bizi parçalarlardı.Sinemanın bittiği dönemde 1976 yılı O'nun 'Çeşme' filmi 12 milyon izlendi. Bir hafta oynardı filmler, onun filmleri 5-6 hafta oynatılırdı. Şarkının yanında, sinemada da güçlü olduğunu kanıtladı. Sinemada var, şarkı sözleri yazıyor, sonra da roman bile yazdı.İstemiyordu ama ben filminin olmasını yapılmasını isterim. Son dönemde yazılanları konuşulanları iyi ki duymadı. Barışçı bir insandı. Ailesinin barış içinde yaşamasını isterdi.Bizim gibi genç kuşaktaki insanların onların şarkılarıyla büyümesi çok anlamlı. Dinlediğim ve eskiden bildiğim sayılı sanatçılardandı Ferdi Tayfur. Çok değerli bir sanatçıydı.'Bir Gece Masalı'na sonradan dâhil oldum. Dokuzuncu bölümde girdim ama çok sıcak karşılandım. Bir işe sonradan girmek zor olur geneldi. Burada böyle bir şey yaşamadım. Çok tatlı karşıladılar beni. Ekibin uyumu çok iyi, bu da zaten reytinglere yansıyor. Sette kötü bir anın var mı diye sorular geliyor bana, böyle bir sette nasıl kötü anım olsun ki.Efsane karakteri köşkte dengeleri değiştiriyor. Her bölümü ben de heyecanla okuyorum. Bana neler yapacak neler yaşanacak diye soruyorlar, en de çok merak ediyorum. Çok iyi yazılan iyi çekilen iyi bir kadrosu olan kaliteli bir iş 'Bir Gece Masalı'. Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz çok uyumlu oldular. Onlarla çok eğleniyorum. İkisi de çok tatlı. Burak çok esprili biri. O yüzden sahneler çok eğlenceli geçiyor. Usta oyuncularla aynı seti paylaşıp onların deneyimlerinden yararlanmak çok büyük konfor. Bu açıdan şanslıyım. Sette çok şey öğrenebiliyorum. İşimi çok seviyorum.Sesimi kullanabilme imkânı bulduğum için de çok şanslıyım.Aşkın tanımı yok bence. Bir şeye benzetemiyorum. Âşık olma durumu nedir bilmiyorum. Aşk masalsı bir şey değil bence, acı çekmek gibi geliyor bana. Ne kadar acı çeksen de yine o duyguyu yaşamak istiyoruz.Anlayana şarkımızı yeni çıkardık. Şarkımla bebeğim aynı zamana denk geldi. Rumi'ye 9 aylık hamileyken çektim klibi. Hamileyken hep çalıştım, sahneyi hiç bırakmadım. Önceki hamileliğimde de öyleydi.Şarkı müzikal anlamda yenilikçi iddialı. Sözler de eğlenceli. Görsel açıdan da müzikal anlamda da farklı olmasını istedik.Sezen Aksu çok özel bir beste hediye etti. Bizim için de çok büyük sürpriz oldu. Hiç beklenmedik bir anda böyle bir beste gelmesi çok duygulandırdı. Sezen Aksu şarkılarıyla büyüyen ona hayran olan her müzisyen onun şarkılarını okumak ister. Bana da kısmet oldu. Çok onur verici benim için. Hemen çalışmalara başladık. Tam bir Sezen Aksu şarkısı, beni de yansıtan farklı bir iş olacak. Ben de merak ediyorum nasıl olacak diye.3 çocuklu hayat çok güzel. Beni büyüten bir şey. Süper kahraman gibi hissediyorum kendimi. Kendimi onlar için en iyisini yapmaya adadım. Sürekli öğreniyorum. Ferahfeza, Neva ve Rumi üçünün de karakteri çok farklı. Kardeşlerini kıskanırlar mı diye çok düşündüm ama büyük sevgiyle karşıladılar. Onların bu iletişimi beni çok duygulandırıyor. Ferahfeza 5 yaşında, Neva 1 yaşında, Rumi de 2. Ayında. Benim şarkılarımı da dinliyorlar, sanat müziği de...İncesaz grubunu dinlerken onların şarkılarından esinlendim. Ferahfeza diye bir şarkıları var. Anlamı da çok güzel ayrıca, onun bir makam olduğunu öğrendik. İsmine öyle karar verdik. Neva'da daha zorlandık. Araştırmadık karşımıza çıksın istedik. Farklı dillerde farklı anlamı var. O da Türk müziğinde makammış. En son kızımıza da Mevlana'dan esinlenerek Rumi ismini koyduk.Can Borcu hikâyesi çok güzel. Karakterim Şükran'ın hikâyesi her yeni bölümde açılacak. Şefkatli bir teyze, aman tatsızlık çıkmasın diyen sessiz sakin bir kadın ama sonradan dengeleri değişecek onun. Partnerim Cüneyt Mete, onunla oynamak şahane. Keyifle oynuyorum onunla beraber. Çok yetenekli, insan olarak da çok doğal bir insan. Sette de herkes öyle. Başta sevgili yönetenimiz Selim Bağcı olmak üzere... Zaten sette kaptan yönetmendir. Setin aurasını o kaptan belirler. Huzurlu ya da huzursuz gidişatı o belirler bizim şu an maşallahımız var.Mine'yle kafalarımız çok uyuştu. İlk kez burada tanıştık ama çok ortak arkadaşımız ve zevkimiz var. O yüzden Mine'yi ekstra sevdim.Makyajsız oynadığım ilk dizi diyebilirim. Çok rahatmış. Annem bana 'kızım dizi çok güzel ama sen çok çirkin çıkmışsın' dedi. Bazı anneler çok acımasız oluyor.Tekelleşmenin dışında kalan oyuncular evde oturup gariban şekilde iş beklemiyorlar. Onlar da aktif bir şekilde üretim yapıyorlar. Ama herkes o akışın içinde olmak istiyor. Oğlum bile bana bunu soruyor. Neden sen orada değilsin de hep aynı isimler her yerdeler diyor. Çok dikkat çekiyor artık bu durum. 6 ay hiçbir şey yapmadığım düştüğüm zamanlar oldu. Sürekli bir kaygı var bizde.Çocuk okutuyoruz sonuçta. Kirasını ödeyemeyenler, hastalananlar, intihar edenler oluyor bu sebepten. Maalesef hepimizin bildiği ama sustuğu sırlardı. Bir şekilde gün yüzüne çıktı.