Baba-oğul çatışması beyazperdede: Cem Karaca’nın babasını Fikret Kuşkan oynuyor

Çekimleri tamamlanan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi; Türk müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın müzik, aşk, hasret ve mücadele dolu hayatını beyazperdeye taşıyacak.Filmde babası Mehmet Karaca rolünü Fikret Kuşkan üstleniyor. Kuşkan; tiyatrocu olmasına rağmen oğlunun sanatla uğraşmasını arzulamayan bir babayı canlandırıyor.Tek çocuğu için diplomatik bir kariyer hayali kuran Mehmet Karaca, oğlunun şarkıcılık tutkusunu bastırmak için elinden geleni yapar ancak başarılı olamaz. Fikret Kuşkan'ın performansı bu çatışmayı anlatarak seyirciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. İsmail Hacıoğlu'nu Cem Karaca olarak izleyeceğimiz filmde ayrıca Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman, Melisa Döngel, Kubilay Tuncer de rol alıyor.