Babalık davasında kritik duruşma

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara Gülatan'ın, Uğur Dündar'a açtığı babalık davasında kritik dönemece girildi. Geçtiğimiz nisan ayında görülen davanın son duruşmasında İzmir Adli Tıp Kurumu'nun, Dündar'ın, Dilara Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırlanan rapora Gülatan tarafından itiraz edilmişti. Isparta 3. Aile Mahkemesi, 17 Ekim'de görülecek duruşmada bu itirazı karara bağlayacak.Gülatan'ın itiraz gerekçeleri arasında, Dündar'ın, Gülatan'ın babası olmadığı yönünde hazırlanan raporun tarihinin 22 Mart 2023 olduğu ancak hem Gülatan'ın hem de Dündar'ın kan örneklerinin ekim-kasım 2023'te alındığı vurgulandı. Kan örneğinin alındığı tarihin, raporun hazırlanma tarihinden sonra olması itiraz gerekçelerinden biri. Bir diğeri Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun dava dosyasına 13 Mart 2024 tarihinde sunulması ancak raporun düzenlenme tarihinin 22 Mart 2024 olmasıydı. Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre, alınan örneklerin tarafların hiçbir kimlik bilgisi verilmeksizin işleme tabi tutulması gerekiyor. İşlemi yapan görevliler sadece kodlama ile verilen kodları görüyor. Ancak Dündar ve Dilara Gülatan arasında geçen bu davada kişilerin isimlerinin her evrakta açık bir şekilde yazarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği ortaya çıkmıştı.Yine aynı yönetmenlikte kuru kan örneği de alınması gerekirken, bu davada kuru kan örneğinin alınmadığı dikkat çekti. Adli Tıp Kurumu taşınma dönemindeyken gönderilen örneklerin aradan geçen 7 ay gibi bir sürede bozulma ihtimali de düşünülecek olursa, bu tip durumlarda kuru kan örneğinin alınması önem taşırken alınmadığı da itiraz gerekçelerinden biri oldu. Emsal Yargıtay kararlarında, kişilerin örneklerinin aynı anda alınması yönünde tespitler de görmezden gelindi. İki taraftan da kan örnekleri bir buçuk ay ara ile farklı şekilde alındı.Öte yandan Adli Tıp Kurumu, anneden de örnek alması durumunda sonucun daha verimli çıkacağını bildirdi. Ancak anne Suphiye Orancı'nın Almanya'da olması ve ulaşılamaması nedeniyle anneden örnek alınamadı. DNA testinin anneden de örnek alınarak yapılması istendi.