Babanızı hediyesiz bırakmayın

Babalar Günü, dünya çapında birçok ülkede farklı tarihlerde ve çeşitli şekillerde kutlanıyor. Amaç babaların çocukları üzerindeki pozitif etkilerini kutlamaktır. Birçok kişi, bu anlamlı günde babalarına hediyeler alarak, onlarla kaliteli zaman geçirerek ve teşekkür ederek kutlamalar yapmayı planlıyor. Peki bu özel gün nerede ve nasıl ortaya çıktı, hiç merak ettiniz mi? Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılında ise başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.