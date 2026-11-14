Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Hastanedeki günlerine ait hiçbir fotoğraf bulunmadığı için o anları kendi yeteneğiyle tuvale aktaran Vivienne, tablolarına hastanede yazdığı günlüklerinden cümleler seçerek isim verdi. Umutsuzluk, kahkaha, güven ve cesaret dolu anlarını sanatıyla dışa vuran genç yetenek, aynı odayı paylaştığı ve dertleştiği diğer hastaları da birer lale olarak sembolize ettiğini belirtti.