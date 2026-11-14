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Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:07 Son Güncelleme: 14.11.2026 14:37

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie'nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Hollywood'un en ikonik çifti "Brangelina" efsanesinin arkasındaki karanlık sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor! Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt'in soyadını reddeden 18 yaşındaki kızı, yeme bozukluğu nedeniyle gizlice hastaneye kaldırıldığını ve yaşadığı korkunç günleri ilk kez itiraf etti. Milyonların imrenerek baktığı o kusursuz ailenin kapalı kapılar ardında aslında nasıl bir trajedi yaşadığını duyunca çok şaşıracaksınız.

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AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN Günaydın
Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü
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Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik kızı Vivienne Marcheline, ağır bir yeme bozukluğu teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa süre önce ünlü babasının soyadını yasal olarak hayatından çıkaran 18 yaşındaki genç kız, yaşadığı büyük travmayı Los Angeles'ta düzenlediği "The Tulip Field" (Lale Tarlası) adlı kişisel sanat sergisinde tüm dünyayla paylaştı.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Sergisinin açılış yazısında ruh sağlığı sorunlarıyla uzun süredir gizli bir mücadele içinde olduğunu belirten genç sanatçı, bu yılın başlarında tedavi altına alındığını açıkladı. Hastanedeki ilk günlerinde kendini "öfkeli, hasta ve yapayalnız" hissettiğini söyleyen Vivienne, zamanla klinikteki diğer çocukların ve sağlık personelinin sıcaklığı sayesinde ördüğü yüksek duvarları yıkmayı başardığını ifade etti.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Kendi deyimiyle "hayatının en kötü ama aynı zamanda en iyi dönemi" olan bu iyileşme sürecini, sergisindeki lale figürleriyle resmetti.

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Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Hastanedeki günlerine ait hiçbir fotoğraf bulunmadığı için o anları kendi yeteneğiyle tuvale aktaran Vivienne, tablolarına hastanede yazdığı günlüklerinden cümleler seçerek isim verdi. Umutsuzluk, kahkaha, güven ve cesaret dolu anlarını sanatıyla dışa vuran genç yetenek, aynı odayı paylaştığı ve dertleştiği diğer hastaları da birer lale olarak sembolize ettiğini belirtti.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

KARDEŞLER DE BRAD PİTT'İ HAYATINDAN TAMAMEN SİLİYOR

Vivienne, babasına sırt çeviren ve soyadını reddeden ilk Jolie-Pitt çocuğu değil. 2024 yılının yaz aylarında 18 yaşına giren ablası Shiloh da mahkemeye başvurarak Pitt soyadını sildirmiş ve hayatına sadece "Shiloh Jolie" olarak devam etme kararı almıştı.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Ailenin Kamboçya'dan evlat edindiği büyük çocukları Maddox ve Zahara da yasal ilanlar vererek ünlü aktörün soyadından resmen feragat etti. Pitt'in yakın çevresi, tüm çocuklarını birer birer kaybetmenin ünlü yıldız için büyük bir yıkım ve derin bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getiriyor.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

UÇAKTAKİ KORKUNÇ GECE VE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİALARI

Tüm bu dramatik kopuşların temelinde ise çiftin yollarını ayırdığı, Fransa'dan Kaliforniya'ya yapılan o meşhur özel uçak yolculuğu yatıyor.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Angelina Jolie'nin mahkeme tutanaklarına yansıyan tüyler ürpertici iddialarına göre; o uçuşta sarhoş ve agresif davranan Pitt, çocuklarından birini boğmaya çalışmış, diğerine şiddet uygulamış ve ailenin üzerine alkol dökmüştü.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

2020 yılında Pax'in babası için sert ifadeler kullanmasıyla alevlenen gerilim, Aralık 2024'te resmi olarak sonuçlanan boşanma davasına rağmen bitmedi.

Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Brad Pitt kendisine yöneltilen tüm istismar iddialarını kesin bir dille reddetse de, çocuklarının ona karşı aldığı bu keskin tavır aile içindeki yaraların asla kapanmadığını kanıtlıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Babasını reddetmişti: Angelina Jolie'nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü
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