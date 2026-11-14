Babasını reddetmişti: Angelina Jolie’nin kızı apar topar hastaneye kaldırıldı! Milyar dolarlık hayatın karanlık yüzü

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in biyolojik kızı Vivienne Marcheline, ağır bir yeme bozukluğu teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını duyurarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa süre önce ünlü babasının soyadını yasal olarak hayatından çıkaran 18 yaşındaki genç kız, yaşadığı büyük travmayı Los Angeles'ta düzenlediği "The Tulip Field" (Lale Tarlası) adlı kişisel sanat sergisinde tüm dünyayla paylaştı.
Sergisinin açılış yazısında ruh sağlığı sorunlarıyla uzun süredir gizli bir mücadele içinde olduğunu belirten genç sanatçı, bu yılın başlarında tedavi altına alındığını açıkladı. Hastanedeki ilk günlerinde kendini "öfkeli, hasta ve yapayalnız" hissettiğini söyleyen Vivienne, zamanla klinikteki diğer çocukların ve sağlık personelinin sıcaklığı sayesinde ördüğü yüksek duvarları yıkmayı başardığını ifade etti.
Hastanedeki günlerine ait hiçbir fotoğraf bulunmadığı için o anları kendi yeteneğiyle tuvale aktaran Vivienne, tablolarına hastanede yazdığı günlüklerinden cümleler seçerek isim verdi. Umutsuzluk, kahkaha, güven ve cesaret dolu anlarını sanatıyla dışa vuran genç yetenek, aynı odayı paylaştığı ve dertleştiği diğer hastaları da birer lale olarak sembolize ettiğini belirtti.
KARDEŞLER DE BRAD PİTT'İ HAYATINDAN TAMAMEN SİLİYOR
Vivienne, babasına sırt çeviren ve soyadını reddeden ilk Jolie-Pitt çocuğu değil. 2024 yılının yaz aylarında 18 yaşına giren ablası Shiloh da mahkemeye başvurarak Pitt soyadını sildirmiş ve hayatına sadece "Shiloh Jolie" olarak devam etme kararı almıştı.
Ailenin Kamboçya'dan evlat edindiği büyük çocukları Maddox ve Zahara da yasal ilanlar vererek ünlü aktörün soyadından resmen feragat etti. Pitt'in yakın çevresi, tüm çocuklarını birer birer kaybetmenin ünlü yıldız için büyük bir yıkım ve derin bir üzüntü kaynağı olduğunu dile getiriyor.
UÇAKTAKİ KORKUNÇ GECE VE AİLE İÇİ ŞİDDET İDDİALARI
Tüm bu dramatik kopuşların temelinde ise çiftin yollarını ayırdığı, Fransa'dan Kaliforniya'ya yapılan o meşhur özel uçak yolculuğu yatıyor.
Angelina Jolie'nin mahkeme tutanaklarına yansıyan tüyler ürpertici iddialarına göre; o uçuşta sarhoş ve agresif davranan Pitt, çocuklarından birini boğmaya çalışmış, diğerine şiddet uygulamış ve ailenin üzerine alkol dökmüştü.
2020 yılında Pax'in babası için sert ifadeler kullanmasıyla alevlenen gerilim, Aralık 2024'te resmi olarak sonuçlanan boşanma davasına rağmen bitmedi.