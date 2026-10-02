Bağcan’dan büyük övgü!

atv'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi 'Altı Üstü İstanbul', 16. bölüm ön izlemesiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Emir'in annesi, babası ve Ziyankar'a veda ettiği duygu yüklü sahne, 2 günde 8 milyon izlenmeye ulaştı. Selda Bağcan'ın 'Sürgün' eserinin eşlik ettiği sahnede Nehir Erdoğan'ın etkileyici performansı izleyenleri derinden etkiledi.

Erdoğan'ın gözyaşları içindeki oyunculuğu sosyal medyada da çok konuşulurken, sahneyi paylaşan Selda Bağcan da oyuncunun performansını "Muazzam oyunculuğunuz için tebrikler" sözleriyle kutladı. Nehir Erdoğan ise usta sanatçıya, "Meslek hayatımın en özel tebriği için nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Size çok hayranım" sözleriyle karşılık verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör