‘Bağımlılığa karşı dernek kurup savaşacağız’

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul katıldıkları bir davette, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuştu. İkili, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" dedi.Bu dönemde çok destek gördüğünü belirten şarkıcı, "Sanat dünyasından herkes destek oldu. Tanımadığımız binlerce kişinin desteğini hissettik, mesajlarını aldık. Ailevi konu olmaktan çıktı, toplumla ilgili çok büyük tehlike... Bu kimyasallar gençliği günden güne bitiriyor, zehirliyor. Tedavi anlamında eksikliğimiz var. Psikiyatri klinikleri bu işlerin çaresi değil. Bağımlılık için özel rehabilitasyon merkezleri açılması gerekiyor" diye konuştu.Aileleri uyaran Akyürek, "Zaten bu durum hemen anlaşılıyor. Çocuğun agresifleşmesi, odaya kapanması ve okuldan uzaklaşmasıyla anlaşılıyor. Ama önünü alamıyorsunuz, sokakta arkadaş ortamında o madde karşısına çıkıyor. Gençlerin hepsi kurtulmak istiyor" ifadelerini kullandı. Ertuğrul ise "Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. Toplumun bu kadar etkilendiğini bilmiyorduk. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor. Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz. Ellerinde olmadan sokakta canlı bomba gibi geziyorlar. Elimizden geldiğince bu konuyu sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Kızımız bu konuda çalışmak istiyor. Bir dernek kurmak istiyor. Melek Sensin Derneği kurmak istiyor. Kızlarla ilgili çalışmalar yapacak. Beraber çocuklarımızı sokaktan alacağız. Elimizden geldiğince el uzatmaya çalışıyoruz. Devletimizin çocuklara sahip çıkması gerekiyor. Çocuklar ve aileler zor şeyler yaşıyor" dedi.Sosyal medyaya uygulamaları ile internete dikkat çeken Akyürek, "Telefon ve internet ortamı tehlikeli. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya..." şeklinde konuştu.