Bahar Şahin’den ‘köpek’ yorumuna şikayet

Küçük yaşlardan beri birçok dizide yer alan ve son dönemde oynadığı 'Zalim İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Bahar Şahin de sosyal medya yorumlarından nasibini aldı. İddiaya göre bir takipçisinin yorumuna fena sinirlenen oyuncu, kendisini savcılıkta buldu.İddiaya göre takipçisi, 12 Aralık 2024 günü Bahar Şahin'in sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafının altına küfürlü bir yorum yazdı. "Tam bir köpeksin, k.s.r ya" şeklindeki paylaşımı gören ünlü oyuncu, duruma kayıtsız kalmadı ve avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.Suç duyurusunda şahsına küfür edildiğini ileri süren Şahin, kişilik haklarına saldırı yapıldığını, kendisine hakaret edildiğini ve bu durumun fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirtti.Ayrıca genç oyuncu, şeref, onur ve saygınlığına zarar verildiğini ileri sürerek söz konusu yorumun sahibinin cezalandırılmasını talep etti.Savcılık gizemli takipçi hakkında "Hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Bu kapsamda yorumun yazıldığı sosyal medya hesabının sahibinin araştırılması için adli süreç başladı. Soruşturma tüm hızıyla sürerken Bahar Şahin'in takipçisiyle davalık olup olmayacağı ise merak konusu.