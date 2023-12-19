Bakanlık, ‘Yargı’yı RTÜK’e şikayet etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 'Yargı' dizisi hakkında Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayette bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarında büyüyen çocukların istismar edildiği, kuruluşlarda görevli personelin organize suç örgütü üyesi olup çocukların istismarına zemin hazırladığı' iddiasının işlendiğinin belirlendiği kaydedildi.Açıklamada, bu iddianın çocuğun yüksek yararı çerçevesinde milli ve manevi değerleri gözeterek, bilimsel veriye dayalı hizmet veren bakım kuruluşları ile buralardaki çocukların psikolojilerine zarar verebileceğinin değerlendirilmesi üzerine harekete geçildiği bildirildi. Dizinin söz konusu bölümüne yönelik RTÜK'e verilen şikayet dilekçesinde, dizilerde işlenen konu ve olaylarda korunma altındaki çocukların örselenmesine sebebiyet verilmemesinin ve bakanlık hizmet, politika ve modellerine hassasiyetle yaklaşılmasının öneminin vurgulandığı kaydedildi.