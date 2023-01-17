Bakü Kongre Merkezi’nde 4 bin kişilik konser

Geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yer alan Bakü Kongre Merkezi'nde görkemli bir konser vardı. Salonu hınca hınç dolduran 4 bin müziksever, Duman grubunun şarkılarıyla coştu. 3 saat boyunca binlerce kişi, hayranı oldukları grubun şarkılarına eşlik etti. Duman grubu da bu sevgi seli karşısında sahnelerini erken bitirmeyip fazladan 3 şarkı seslendirdi.Konserde müzikseverler Her Şeyi Yak, Dibine Kadar, Senden Daha Güzel, Aman Aman gibi unutulmaz şarkıları canlı dinleme fırsatı buldu.