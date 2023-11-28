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Giriş Tarihi: 28.11.2023 11:28 Son Güncelleme: 28.11.2023 11:36

Bambaşka birine dönmüştü! Estetik iddialarını yalanladı: "Plastik cerrah gibi ama değil..."

Jennifer Lawrence, sürekli olarak “estetik yaptırdı” iddialarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Fakat son günlerde yaptığı bir röportajda bunun tam aksi, sırrının ise bambaşka bir “gerçek” olduğunu anlattı.

Bambaşka birine dönmüştü! Estetik iddialarını yalanladı: Plastik cerrah gibi ama değil...

33 yaşındaki Lawrence, makyaj sanatçısı Hung Vanngo'nun makyaj fırçası konusundaki destansı yeteneğinin, insanların onun estetik yaptırdığına sanmasına neden olduğnu anlattı.

Makyajın inanılmaz etkili araçlardan biri olduğunu belirten Lawrence, Vanngo'nun neredeyse bir "plastik cerrah gibi" olduğunu anlattı. "Makyajımı o yaptığından beri, insanlar kesinlikle "göz kapağı" ameliyatı olduğumdan emin" diyerek makyaj sanatçısından memnuniyetini dile getirdi.

Lawrence, "göz kapağı ameliyatı olmadım, görülen her şeyin makyajdan ibaret" olduğunu anlattı. Daha genç dönemlerine ait fotoğrafları ve şimdiki halini karşılaştıran hesaplara karşı sert bir eleştiride bulundu.

19 yaşında bu işe başladığını anlatan Lawrence, 19 yaşında 30 yaşına kadar çocuk görüntüsünü kaybettiğini, yaşlandığını ve doğal olarak yüzünün değiştiğini belirtti. Bunun "estetik olduğuna" dair ısrarla yapılan yorumlara karşı çıktı.

İnsanların estetik yaptırdığına ısrarla iddia etmesinin ardındaki gerçeğe dair büyük tepkiler veren yıldız, aynı zamanda vücudundaki değişimlere karşı sürekli yorum yapılmasına dair rahatsızlığını dile getirdi.

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Bambaşka birine dönmüştü! Estetik iddialarını yalanladı: "Plastik cerrah gibi ama değil..."
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