Bambaşka birine dönmüştü! Estetik iddialarını yalanladı: "Plastik cerrah gibi ama değil..."

Makyajın inanılmaz etkili araçlardan biri olduğunu belirten Lawrence, Vanngo'nun neredeyse bir "plastik cerrah gibi" olduğunu anlattı. "Makyajımı o yaptığından beri, insanlar kesinlikle "göz kapağı" ameliyatı olduğumdan emin" diyerek makyaj sanatçısından memnuniyetini dile getirdi.