Banka CEO’su ve hemşire eşliğinde 20 saatlik sorgu

Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan'ın 9-10 Nisan'da bankanın Gayrettepe'deki genel merkezinin 18. katında yaklaşık 20 saat sorgulandığı anlara ilişkin görüntülere GÜNAYDIN ulaştı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Erzan, 9 Nisan Pazar günü 09.36'da bankanın genel müdürlüğüne geldi. Erzan'ın yanında kendisine hem para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül vardı.Ana kapıdan binaya giriş yapan Erzan, Eligül'ü bankanın giriş katında bırakarak, doğrudan banka yöneticilerinin kendisini sorgulayacağı 18'inci kattaki toplantı odasına yönlendirildi. Ve ilk gün yaklaşık 12 saat sürecek olan görüşme trafiği başladı. Görüşmeye kimsenin telefonlarını açmayan ancak Arda Turan vasıtasıyla kendisine ulaşan sicil amiri Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'in de arasında olduğu 6 üst düzey banka yöneticisi katıldı.12 saat süren görüşmelerin yapıldığı 18'inci katın kamera görüntülerinde yöneticilerin sık sık toplantının yapıldığı odaya giriş çıkış yaptıkları görülüyor. İlk günkü görüşmede Erzan, yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl alıp, nasıl ödeme yaptığını, paraları nerelerde teslim aldığı ve ettiğine ilişkin bilgiler verdi. Elindeki ajanda ve defterinin üzerindeki notları da verdi ancak banka yönetimi bu notlardan anlamlı bilgiler elde edemedi. Bunun üzerine yönetici Sermin Tekin, Erzan'ın Göktürk'teki evine giderek notlarını alması için yönlendirildi. Bankadan saat 13.20'de çıkış yapan Erzan ve Tekin, Erzan'ın evine uğradı ancak evden bilgi ve belge almadan saat 15.27'de bankaya geri döndü. Erzan, tekrar 18'inci kattaki sorgu odasına giriş yaptı. Görüşmenin yaklaşık 10'uncu saatlerinde ise bankanın CEO'sunun da sorguya katılmak üzere bankaya giriş yaptığı ve direkt olarak 18'inci kattaki sorgu salonuna girdiği görüldü. Banka CEO'su, sorgu odasına 18.57'de girdi. 40 dakika boyunca Erzan'ın söz konusu fon vurgununu nasıl yaptığını dinledi. Saat 19.37'de ise görüşmeden çıkarak bankadan ayrıldı. İlk gün saat 21.32'de biten görüşmeler sonucunda Erzan tekrar kendisini bekleyen Hüseyin Eligül isimli kişiyle evinin yolunu tuttu.10 Nisan'daki görüşmelerin ikinci günü Erzan saat 10.55'te tekrar bankanın genel müdürlüğüne Hüseyin Eligül ve eşi Sermin Eligül'ün eşliğinde giriş yaptı. 18'inci kata tekrar giren Erzan, tekrar sorguya alındı ve yaklaşık 8 saat sürecek olan sorgu başladı. Saat 13.11'de Erzan kendisini yorgun ve bitkin hissettiğini söyledi. Bunun üzerine bankanın sağlık görevlisi 18'inci kata çağırıldı. Erzan'a vitamin takviyeli serum verildi. Ayrıca Erzan'ın talebi doğrultusunda suda eriyen vitamin tableti de verildi. Kamera görüntülerinde hemşirenin elinde serumla kata giriş ve çıkış görüntüleri de yer aldı. Görüntülere göre hemşire Erzan'ın yanında yaklaşık 40 dakika kaldı. Görüşme sırasında Erzan'ın cep telefonunu aldığı tehditler yüzünden kapatması nedeniyle banka görevlilerinden telefon talep etti. Bankanın verdiği telefon ve hatla birlikte 10 Nisan akşamı saat 19.12'de Erzan, bankaya geldiği Eligül çiftiyle genel merkezden ayrıldı.