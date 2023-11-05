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Giriş Tarihi: 6.11.2023

‘Barış için sesimden feragat ederim’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Barış için sesimden feragat ederim’
8 Haziran'da İstanbul'da konser verecek olan ünlü tenor Andrea Bocelli, İstanbul'da basınla buluştu. Ünlü sanatçı toplantıda barış mesajları verdi: "Kendi müziğimle dünya çapındaki güncel şartların daha da iyileşmesine bir katkım olursa ne mutlu bana. Sesimden bile feragat edebilirim yeter ki barış olsun. Savaş en aptalca şey, insanlığın hatası. Dünya üzerinde yaptıklarımız acı verici. Kendi dini inançlarımıza bağlı olmamız ama diğer inançlara saygı duymamız lazım. İtalyan bir gazetecinin sözü var: İntikam seni rahatlatabilir ama affetmekten çok daha ağır sonuçları vardır."
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‘Barış için sesimden feragat ederim’
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