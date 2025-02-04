Barış Manço Vapuru barışseverleri buluşturdu

Türk sanat dünyasının unutulmaz ismi Barış Manço, aramızdan ayrılışının 26. yılında ailesi, müzisyen dostları ve binlerce müzikseverle birlikte anıldı. Gelenekselleşen 'Barış Manço Vapur Etkinliği' bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Her yıl şubat ayının ilk haftasında düzenlenen etkinlik kapsamında, Kadıköy İskelesi'nden hareket eden Barış Manço Vapuru, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Barışseverleri bir araya getirdi.

Lale Manço Ahıskalı, "Barış'ın vefatının ardından geçen bunca seneye rağmen artan bu ilgi bizi çok mutlu ediyor" diyerek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Vapur yolculuğunda, Barış Manço'nun sevilen şarkıları öğrenci orkestraları ve İz Manço tarafından seslendirildi. Müziğin birleştirici gücüyle dolu bu özel anlarda katılımcılar, Barış Manço'nun eserlerine hep bir ağızdan eşlik ederek onu sevgiyle andı.