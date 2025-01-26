‘Barış Manço’nun şarkılarını kendim söyleyeceğim’

Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç oturacak. Hazırlıkları süren filmde Manço'yu canlandırmaya hazırlanan Koç, "Önümde 6 ay var. Şarkıları ben okuyacağım. Çok güvenmiyorum kendime, o yüzden çalışmaya erken başladım" dedi. Koç, saç ve makyaj için de şunları söyledi: "Şu an için peruk düşünüyoruz. Ben şu an oyuncu olarak hazırlanmaya başladım. En son makyaj ve saç kısmına geleceğiz."