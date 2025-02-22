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Giriş Tarihi: 23.2.2025

Barışma yok

Barışma yok

Oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Zincirlikuyu'da bir AVM'ye girerken görüntülendi. Arkadaşlarıyla yemeğe geldiğini söyleyen güzel oyuncuya, isminin ve soy isminin baş harflerinden oluşan özel plakalı 5 milyon lira değerindeki lüks marka cipinin sorulması üzerine, "Aracı yeni aldım. Haber yapacaksanız, hemen kurban keseceğim.

Daha kurban kesmedim'' dedi. Gazetecilerin, son günlerde eski eşi Sinan Akçıl ile barıştığı yönündeki haberlerin çıkması üzerine, ''Denenmişi denemem' diye net bir açıklamada bulunmuştu. Konuyla ilgili sorulara tekrar cevap veren Kıratlı, ''Gerekeni söyledim. Barışma yok'' dedi.

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Barışma yok
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