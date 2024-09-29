Başaran’ın 1 milyon mutluluğu

Popçu Murat Başaran, önceki akşam Kıbrıs'ta yer alan bir otelde sahne aldı. Azer Bülbül'ün seslendirdiği 'Çoğu Gitti Azı Kaldı' cover'ı ile beğeni toplayan Başaran, seyircinin isteği üzerine şarkıyı 3 kez seslendirdi. Güzel yorumlar aldığını belirten Başaran, şunları söyledi: "Şarkımız 6 günde 1 milyona yaklaştı. Eski şarkıları coverlayınca hakkını vermek lazım. Yorumları okuyunca gerçekten gurur duyuyorum. Bir iş yapacaksan ya tam yapacaksın ya da hiç yapmayacaksın. Aldığımız yorumlara göre güzel yaptığımıza inanıyorum. Açıkçası başta biraz korkuyordum. Ben popçuyum, tarzım değil. Bir de 'Popçu İtalyan Türk'ten dinleyelim bunu' diyorlar. Bana eskiden 'İtalyan'a benziyorsun' diyorlardı..."