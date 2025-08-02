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Giriş Tarihi: 3.8.2025

Bastonla bile devam edeceğiz

Bastonla bile devam edeceğiz
SON dönemin en popüler gruplarından Manifest, önceki gün İstanbul Festivali'nin açılış konserinde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup üyeleri, "Çok çalışıyoruz, insanlar bizi çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Güzel bir şov hazırladık ve bugün kendi seyirci rekorumuzu egale ettik. Çok mutlu ve gururluyuz" dedi. Yıllar önce dağılan ve tartışmalarla gündeme gelen Hepsi grubuna benzetilen Manifest, "Biz bastonla bile devam edeceğiz. Çok büyük bir aile olduk. Bağımızın gücüyle çok uzun süre devam edeceğimizi düşünüyoruz. Bir bağ kopmasının söz konusu olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.
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Bastonla bile devam edeceğiz
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