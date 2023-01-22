Batıda eğitim aldım ama Türk müziğine yöneldim

13 yaşında İsviçre'de müzik eğitimi aldım. Sonra Amerika'da yüksek lisans yapıp uzun süre orada yaşadım. Eğitim sürecim bittikten sonra Türkiye'ye döndüm. Batı kültürü içinde yaşamaktansa, Türk müziğine eğilmeyi tercih ettim. Bu engin müzik kültüründen beslenmek için pek çok iş teklifini geri çevirip geldim. Beni toprak çekti diyebilirim. Geleneklerden beslenerek kariyerime yön vermek beni çok mutlu ediyor. Örneğin, Türk Arpı Nota Koleksiyonu adını verdiğim 24 adet nota kitabı çıkardım. Yurt dışında da yayınlandı. Bugün müzik nota yayıncılığı yok maalesef. 1970'lerden itibaren nota yayıncılığı göremiyoruz. Notanın bir ederi, bedeli yok. Bu kitaplarımdan faydalanan herkes nota yazabilir. 50 yaşımdan sonra beste yapmaya başladım. Cumhuriyetin 100. Yılı için Türk müziğini temsil eden 100 eserin yayınlanması için çalışıyoruz Hüseyin Kıyak Bey ile.1992'de Washington'da verdiğim konser sonrası bir eleştirmenin yazdığı övgü yazısı bana çok kapı açtı. Arp biraz marjinal çalgı. Arp tek bir medeniyete ait bir çalgı değil. Arp çalabilmek için alt üst beden koordinasyonu gerekiyor. Bu tür müziği yaparken çok büyük alkış beklememek gerekiyor. Alkışa değil kalıcılığa yönelik çalışmak lazım.Müziğin sadece çalınıp söylenen bir şey olduğunu sanıyordum. Sonra müziğin kültürel bir şey olduğunu, hayatın ürünü olduğunu keşfettim. Biyografinin ne kadar kıymetli olduğunu fark edip belgeler topladım, araştırmalar yaptım. Tanburi Cemil ve oğlu Mesut Cemil'le ilgili iki kitap derledim. Araştırmacı kimliğim öyle başladı. Klasik Türk Müziği dediğimiz müziği anlamak zor, kabul ediyorum. İlk dinleyene anlaşılmaz ve sıkıcı geliyor ama biraz zaman tanımak, anlamak için peşinden koşmak gerekiyor. Son 20 yıldır bu müziğe ilgi arttı.İkinci albüm çalışmalarım devam ediyor. Ben lisede Batı müziği okumuştum. O dönem keman ve piyano çalıyordum. Babam Türk müziğine yönlendirmeye çalışıyordu. Radyo açıp dinliyorduk bana ağır geliyordu. Sabretmek gerekiyor bu müzik için. Sağlam bir alt yapı lazım bu müziği sevmek için.