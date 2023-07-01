Bayramda aile saadeti

Sanat dünyasının ünlüleri bayramı aileleriyle birlikte geçirdi. Bayram coşkusunu sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaparak paylaşan ünlülerin arasında Burak Özçivit de vardı. Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve çocuklarıyla olan bir fotoğraflarıyla sevenlerinin bayramını kutladı. Şarkıcı Bengü de eşi ve çocuklarıyla olan bir fotoğrafını "Mutlu bayramlar. Yanımızda olmayan, uzakta olan, cennetten izleyen herkese de selam olsun" notuyla paylaştı.Basketbolcu Cedi Osman ve eşi Ebru Şahin, bayramda ailelerini ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Cedi Osman'ın annesi Binela Osman, ailecek çekilmiş bir karelerini takipçileriyle paylaştı.Hande Soral, Ceren Benderlioğlu ve Azra Akın da eşleri ve çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarıyla paylaşımlar yaptı.