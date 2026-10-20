Bebeğini koklamaya doyamadan veda etti... Justin Bieber’ın eski aşkı 34 yaşında hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile yaşadığı birliktelikle tanınan Avustralyalı model ve mayo tasarımcısı Sahara Ray, 34 yaşında hayatını kaybetti. Aylar önce ilk bebeğini kucağına alan genç modelin ani vefatı sevenlerini ve magazin dünyasını yasa boğdu.
AİLESİ ACI HABERİ DOĞRULADI
Bir süredir hastanede tedavi gören 34 yaşındaki modelin yaşamını yitirdiği açıklandı. ABD merkezli magazin sitesi TMZ'ye konuşan ailesi, acı haberi verirken Ray'in son anlarında sevdiklerinin yanında olduğunu belirtti. Aile tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece hastanede, ailesinin yanında hayatını kaybetti. Çok seviliyordu" ifadelerine yer verildi. Genç yaşta vefat eden modelin kesin ölüm nedeni ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
JUSTİN BİEBER İLE HAWAİİ TATİLİ GÜNDEM OLMUŞTU
Sahara Ray, 2016 yılında ünlü şarkıcı Justin Bieber ile Hawaii'de yaptığı tatil sırasında birlikte görüntülenerek dünya çapında geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Magazin basınında uzun süre konuşulan bu ilişkinin yanı sıra Ray; kendi kurduğu mayo markası, modelliği ve sosyal medyadaki tasarımlarıyla da moda dünyasında başarılı bir kariyer sürdürüyordu.
ZORLU BİR HASTALIK SÜRECİ GEÇİRMİŞTİ
Ünlü model, 2024 yılında geçirdiği bir kaza sonrasında nadir görülen bir nörolojik rahatsızlık olan Guillain-Barré sendromuna yakalandığını duyurmuştu.
Bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine saldırmasıyla ortaya çıkan bu hastalık nedeniyle bir dönem hareket kabiliyetini kaybeden ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Ray, iyileşme mücadelesini takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak geçmişte yaşadığı bu sağlık sorununun ölümüyle bir bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
HENÜZ AYLAR ÖNCE ANNE OLMUŞTU
Sahara Ray'in vefatının ardından en çok yürek yakan detay ise kısa süre önce ilk kez anne olması oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden modelin, 2026'nın Ocak ayında Snow Ray adını verdiği kızını dünyaya getirdiği öğrenildi.
Bebeğini kucağına almasından aylar sonra gelen bu acı haberin ardından hayranları sosyal medyadan taziye mesajları yağdırdı. Genç modelin ölüm nedenine ilişkin resmi detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.