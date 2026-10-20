Bebeğini koklamaya doyamadan veda etti... Justin Bieber’ın eski aşkı 34 yaşında hayatını kaybetti!

JUSTİN BİEBER İLE HAWAİİ TATİLİ GÜNDEM OLMUŞTU

Sahara Ray, 2016 yılında ünlü şarkıcı Justin Bieber ile Hawaii'de yaptığı tatil sırasında birlikte görüntülenerek dünya çapında geniş bir kitle tarafından tanınmıştı. Magazin basınında uzun süre konuşulan bu ilişkinin yanı sıra Ray; kendi kurduğu mayo markası, modelliği ve sosyal medyadaki tasarımlarıyla da moda dünyasında başarılı bir kariyer sürdürüyordu.