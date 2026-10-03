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Giriş Tarihi: 3.10.2026 08:43 Son Güncelleme: 3.10.2026 09:21

Bebek’te baba-kız turu! Aslı Tandoğan babasıyla köpeklerini gezdirdi

Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, babası Cumhur Tandoğan ile Bebek’te keyifli bir yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

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Bebek’te baba-kız turu! Aslı Tandoğan babasıyla köpeklerini gezdirdi
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Aslı Tandoğan, babası Cumhur Tandoğan ile Bebek sokaklarında köpek gezdirirken kameralara takıldı.

Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Aslı Tandoğan, babası Cumhur Tandoğan'ın normalde Antalya'da yaşadığını belirterek, "Babam İstanbul'a benim yanıma geldi. Bugün de birlikte biraz yürüyüş yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan güzel oyuncu Aslı Tandoğan, geçen günlerde Bebek'te görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, yöneltilen soru üzerine geçmişte yer aldığı projelerde yaşadığı kazaları anlatmıştı.

Tandoğan şöyle konuşmuştu:

"Bir keresinde de at tepmişti. Başka bir projede ise yine at vardı. 'Ben binerim' dedim ama yarış atıymış. At ürküp beni kaçırmıştı.

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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Bebek’te baba-kız turu! Aslı Tandoğan babasıyla köpeklerini gezdirdi
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