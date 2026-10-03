Bebek’te baba-kız turu! Aslı Tandoğan babasıyla köpeklerini gezdirdi

Aslı Tandoğan, babası Cumhur Tandoğan ile Bebek sokaklarında köpek gezdirirken kameralara takıldı.
Fotoğraflarını çeken muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Aslı Tandoğan, babası Cumhur Tandoğan'ın normalde Antalya'da yaşadığını belirterek, "Babam İstanbul'a benim yanıma geldi. Bugün de birlikte biraz yürüyüş yapmak istedik" ifadelerini kullandı.
Öte yandan güzel oyuncu Aslı Tandoğan, geçen günlerde Bebek'te görüntülenmişti. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, yöneltilen soru üzerine geçmişte yer aldığı projelerde yaşadığı kazaları anlatmıştı.