Lara, Beylikdüzü'nde bir mekanda sahneye çıktı. Birkaç gün içinde arabesk bir şarkı çıkaracağını söyleyen sanatçı, "Eski şarkıların daha çok dinlenmesini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Güzel eserler yok değil ama son zamanlarda çıkan şarkıların hepsi birbirine benziyor. Çok sıradanlaştı, eskinin yerini kimse dolduramaz.''Lara, 'sahne adabı' tartışmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Bazen meslektaşlarımın giydiği kıyafetleri görünce utanıyorum. Bedenlerini değil, seslerini açsınlar. Denize girer gibi sahneye çıkıyorlar."