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Giriş Tarihi: 26.12.2022

‘Bedenlerini değil seslerini açsınlar!’

‘Bedenlerini değil seslerini açsınlar!’
Lara, Beylikdüzü'nde bir mekanda sahneye çıktı. Birkaç gün içinde arabesk bir şarkı çıkaracağını söyleyen sanatçı, "Eski şarkıların daha çok dinlenmesini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Güzel eserler yok değil ama son zamanlarda çıkan şarkıların hepsi birbirine benziyor. Çok sıradanlaştı, eskinin yerini kimse dolduramaz.''
Lara, 'sahne adabı' tartışmasıyla ilgili de şu yorumu yaptı: "Bazen meslektaşlarımın giydiği kıyafetleri görünce utanıyorum. Bedenlerini değil, seslerini açsınlar. Denize girer gibi sahneye çıkıyorlar."
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‘Bedenlerini değil seslerini açsınlar!’
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