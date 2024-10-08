Beklenmedik karşılaşma

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizisi 'Karadut' üçüncü bölümüyle ekrana geldi. İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak gibi isimlerin rol aldığı dizide; Zuhal aldığı yeni kararla ilişkisini saklanmadan yaşamaya karar verdi. Çetin Bey, kızına elini öptürüp özür beklerken karşısında bambaşka bir Zuhal buldu. Alp'in fotoğraflarıyla ilgili tehditleriyle mücadele etmeye çalışan Aslı, Rezzan Hanım'ı görmeye gitti. Ancak Rezzan, Alp'in arkasında durdu. Aslı'nın en büyük destekçisi Bora oldu. Bora'yı Aslı'nın yanında gördükçe öfkelenen Alp, adam tutup Bora'nın üstüne saldırttı. Yaralanan Bora, Nihan'ı endişelendirirken Aslı ile de yakınlaştı. Zuhal ve Tayfun'un planı ise beklenmeyen sürprizle bozulacak.