‘Belçikalı Türk olarak vefa borcumu ödedim’

Türkiye ile Belçika arasında imzalanan göç anlaşmasının 60'ıncı yılı İstanbul'da düzenlenen festivalle kutlandı. 'Gurbet Kuşu' festivalinde Belçikalı Türk sanatçılar Kubat ile Doğukan Manço sahne alarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Kubat türküleriyle hem kulakların pasını sildi hem de festivale katılanları halay ve horon oynatarak coşturdu. "Belçikalı Türk olarak vefa borcumu ödemem gerekiyordu. 60 yıl olmuş" diyen Kubat, ardından açıklamalarıyla herkesi güldürdü: "Annem ve babam Belçika'ya geldikten on yıl sonra ben dünyaya gelmişim.Beni de bu arada istememişler, dördüncü çocuğum. Arada annemin burnundan getiriyorum şaka yaparak. İki ablam ve bir abim, hepsi oradalar. Son kaza kurşunu olarak ben dünyaya gelmişim, iyi ki gelmişim, iyi ki siz de buradasınız."Doğukan Manço ise babası Barış Manço'nun Belçika'daki otomobilinin önümüzdeki haftalarda gemiyle yola çıkarak Türkiye'ye geleceğini söyledi. Manço, otomobilin aslına sadık kalarak restore edildikten sonra sergileneceğini belirtti.