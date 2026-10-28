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Giriş Tarihi: 28.10.2026

‘Ben butik bir starım’

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‘Ben butik bir starım’
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Profesyonel sanat hayatının 30. yılını 13 Kasım'da Bostancı'da özel bir sahne şovu ve repertuvarla kutlamaya hazırlanan Cenk Eren, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Kıbrıs'ta sahne alan ve kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan Eren, konser öncesi gazetecilerle sohbet etti. Sanatçı, "Türkiye'de çok kıymetli starlar var. 5 yıldızlı star çok Türkiye'de... Bense butik bir starım. Herkes 5 yıldızlı otelde tatil yapmak, yeri geldiğinde de çok şık bir butik otelde konaklamak ister. Ben kendi şarkıcılığımı öyle görüyorum" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#CENK EREN
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‘Ben butik bir starım’
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