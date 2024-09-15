‘Ben hayatımda böyle bir dost görmedim’

İbrahim Tatlıses, önceki akşam eski eşi Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer'in yeni açtığı Safderun restorandaydı. Yemek tadımı yapan Tatlıses, gazetecilerin de kısaca sorularını yanıtladı. Tatlıses, Savaş Zafer hakkında, "Kendisi genç bir gurmedir aynı zamanda. Ona yemek programı yaptıracağım" dedi. Tatlıses, İstanbul'a sık sık geldiğini söyleyerek, "Ben gelip gidiyorum, buraya temelli taşınmadım. Burada bir ev almayı düşünüyorum. İzmir'den satıp buradan alacağız. Hayat çok güzel gidiyor. Ama dostumu kaybettim, ben ömrümde böyle bir dost görmedim. Bir daha da göremem" diye konuştu. Aydemir Akbaş'ın cenazesinde yaşanan olumsuz durumları da değerlendiren Tatlıses, "İnsanlar resim çekmeye gelmişler, cenazeye gelmemişler ki!" dedi. Geçtiğimiz günlerde kızı Elif Ada ile sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşan Tatlıses, "O benim canım. Okula da başladı. Geldi birlikte yemek yedik, orada bir hava yaptık. Bir güldük, bir kahkahalar attık, görmeniz lazımdı" dedi.