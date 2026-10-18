Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın, güzellik uzmanı Müge Zopun ile imam nikahı kıydığı ortaya çıkmıştı. Karakaş'ın "Dilber'in acısını Müge ile yendim" sözlerinden sonra sanatçının kızları da, "Sen hiç acı çekmedin, şimdi de kendine yağlı kapı bulmuşsun" diyerek bu birlikteliğe karşı olduklarını dile getirmişti. Yaşanan gelişmelerden sonra Karakaş'ı terk eden Zopun, "Evlilik konusunda geri adım attım, ben bunları hak etmiyorum. Ben Dilber Ay'ı tanımıyorum, Allah rahmet eylesin. Ben kimsenin 'yağlı kapısı' değilim" dedi.