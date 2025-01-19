Popçu Serdar Ortaç, Maslak'ta bir mekanda sahne aldı. Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Ortaç, sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili de espriler yaptı. Sağlık sorunlarından söz eden sanatçı, "Hastaneye gittim, şekerim 500 çıktı. Ben ölsem kim yapacak bu şarkıları? Artık hayatımda ne alkol var ne sigara" dedi. Ortaç, özel hayatı hakkında da "Ben karımı öpmedim, boşadı beni. Ne olur, karılarınızı öpün!" diyerek güldürdü. Evlilikle ilgili sorulan bir soruya da "Bazen kıskanıyorum ama benim için gerçekten akıl işi değil" diye cevap verdi.