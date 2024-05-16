‘Beni hasta edenler şimdi iyileştirmeye çalışıyor’

Bir süredir dördüncü evre pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, Pınar Kerimoğlu'na konuk oldu. Tanyeli, "Aman o üzülmesin, aman bu kırılmasın diye çabaladım yıllarca, hastalık sahibi oldum. Beni dertleri ile hasta ettiler şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar" diyerek sitemini dile getirdi. Dansları ile bir döneme damgasını vuran Tanyeli, "Bir daha doğsam oryantal olmak istemem. Dans etmek isterim ama oryantal dansı asla istemem ve genç kardeşlerime de tavsiye etmiyorum. Bu dansı merak etmesinler, dans etsinler ama oryantal değil" diye konuştu.