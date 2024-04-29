‘Beni ikinci kez istismar etti sabah özür diledi’

24 Kasım'da İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan ünlü bir işletmede, yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından GÜNAYDIN olaya ilişkin yeni delillere ulaştı. 33 yaşındaki S.Z. adlı genç kadın ünlü işletmede garson olarak çalışıyordu. 47 yaşındaki M.A. ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan S.Z. alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuş ve M.A. tarafından istismar edilmişti.S.Z. ifadesinin detayında; M.A.'nın olay günü içkisine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinin ise direnerek kaçmaya çalıştığını söyledi. S.Z. ifadesinin devamında, "Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim" diye konuştu. Mekânda kâbusu yaşayan genç kadın işletme müdürünün kendisini ikinci kez bu şekilde istismar ettiğini, olay gününün sabahı kendisinden özür dilediğini de anlattı. Genç kadının müzisyen arkadaşı da dosyaya tanıklık etti.Şikâyet sonrası emniyet güçleri ünlü işletmenin kamera görüntülerine el koydu. Dava dosyasına eklenen görüntülerde S.Z.'nin mekanda oturduğu masadan tuvalete gitmek için kalktığı sırada ayakta duramadığı, önce işletmenin bir çalışanının yardım ettiği, ardından M.A.'nın genç kadını tuvalete götürdüğü görüldü. Genç kadın tuvalette olduğu sırada tuvalete girip çıkan M.A.'nın bir süre sonra elinde içki ile tuvalete girdiği, belirli bir süre kaldıktan sonra mağdur kadınla çıktığı görüldü. Dışarı çıktığında ise kameranın kör noktasına gittiği belirlendi.M.A. verdiği ifadesinde; genç kadının işletmelerinde haftada bir ya da iki kez çalıştığını, aralarındaki konuşmaların sadece işle ilgili olduğunu söyledi. S.Z.'nin çok fazla alkol kullandığını ve sapıttığını söyleyen M.A. olay günü kapanış sırasında S.Z.'nin taksi bulamadığını, dışarıda istifra ettiğini personelinden duyduğunu, ardından işletmeye gelip kendisini tuvalete kilitlediğini söyledi. Daha sonra genç kadının kendisini öpmeye çalıştığını ancak izin vermediğini belirten M.A., suçlamaları reddetti.Kadından alınan DNA örneklerinde şüpheliye ait örnekler uyuşunca istismarcı cezaevine gönderildi. Savcılık 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçu kapsamında 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli Ağır Ceza'da yargılanacak.