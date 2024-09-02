Beni ülkeme defnedin

Oyuncu Ahu Tuğba'nın vefatı (69) sanat dünyasını yasa boğdu. ABD'de yaşayan Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu. Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.TUĞBA'NIN vasiyetinin İstanbul'a gömülmek olduğu ortaya çıktı. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için yetkililerle irtibata geçildiğini açıkladı. Tuğba'nın vefatının ardından Hülya Koçyiğit'ten Zerrin Özer'e pek çok sanatçı mesaj yayınlayarak yakınlarına sabır diledi.